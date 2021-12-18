محافظ الأقصر يتابع مشروع الصرف بالزينية.. والتشغيل التجريبي لـ6 محطات مارس المقبل

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة فى مدينة الزينية تفقد خلالها نسب تنفيذ مشروع صرف صحى مدينة الزينية المتكامل والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى اطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بمدينة الزينية.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس فرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف بالأقصر، حيث أكدت أن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء المشروع الذى يتم حاليا، واستكمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار ومحطات المعالجة الخاصة به، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من محطات الرفع وشبكات وخطوط الطرد سيتم التشغيل التجريبى لعدد 6 محطات هم المدامود قبلى والمدامود بحرى والصعايدة والزينية قبلى والزينية بحرى والعشى بنهاية شهر مارس 2022 وسيتم التشغيل النهائى بنهاية شهر يونية وذلك بمحطة سعتها 22/33 الف متر3 تخدم خمس قرى وعدد 120 الف نسمة وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تتجاوز 780 مليون جنيه .

واشارت إلى انه تم التغلب على بعض العوائق اثناء اعمال التنفيذ مثل وجود مياه جوفية فى شبكات الانحدار وتوريد مهمات الكهروميكانك من الخارج، والعمل فى الشوارع الضيقة وكثرة المرافق بالطرق.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة دفع العمل بالمشروع لإنهاؤه فى اسرع وقت حتى يحصل المواطن على الخدمة موجهاً رئيس مدينة الزينية العميد احمد الهوارى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعقد لقاء جماهيرى بين قيادات الهيئة ومسؤولى المشروع مع الأهالى لاستعراض مراحل تنفيذ مشروع الصرف الصحى.

كما قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جولة تفقدية بمدينة الزينية تابع خلالها اعمال تنفيذ (محور شمال الأقصر) لربط البر الشرقى لنهر النيل بالبر الغربي، وذلك فى اطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية.

واستمع المحافظ لشرح استعرض فيه خطة تنفيذ المحور التى تتضمن تنفيذ عدد 10 كبارى علوية وعدد 2 كوبرى سطحى على الترع، وهم كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل وكوبرى على النيل، وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير وكوبرى يسى وكوبرى سطحى ترعة الكلابية، وكوبرى نجع الـ600 وكوبرى السكة الحديد وكوبريان سطحيان للربط مع الطريق الزراعى الغربي.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات توسعة لاعمال تغطيات منهم 4 مشروعات تغطية قائمة و3 مشروعات تغطية جديدة، وهم مشروع بربخ سيول ومشروع تغطية مسقى خاص بالاصلاح الزراعى، ومشروع توسعة الترعة العالية المستديم، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقي، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية، ومشروع تغطية ترعة جودة.

وقال الصحاح، خلال جولة المحافظ، أن نسب التنفيذ من الاعمال المتاحة للمشروع والتى بدأت الشهر الماضى يوم 15 نوفمبر 2021، بلغت حتى منتصف الشهر الجارى ديسمبر نحو 24 % ، فيما بلغت نسبة تنفيذ المشروع اجماليا نحو 6 %، حيث تم صب الخوازيق وجارى عمل القواعد لعدد 3 كبارى هم كوبرى العوايدة وكوبرى نجع الحامدين وكوبرى نجع البنى كما تم الانتهاء من انشاء قواعد عدد 2 كوبرى هم كوبرى نجع حسان وكوبرى العوايدة لافتا إلى انه جارى نهو الخوازيق والاعمدة لكوبريى الزينية والكرنك وكوبرى تقاطع قنا والقصير .