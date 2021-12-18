اليوم السابع
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مجلس الدولة: قرار حظر الدخول للمقرات إلا بعد الحصول على اللقاح للحفاظ على الأرواح

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:33 م
مجلس الدولة: قرار حظر الدخول للمقرات إلا بعد الحصول على اللقاح للحفاظ على الأرواح طه كرسوع
رامى محيى الدين

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كشف المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، تفاصيل قرار مجلس الدولة بحظر الدخول إلى مقرات مجلس الدولة بالمحافظات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المواطنين يترددون على المحاكم، بالإضافة إلى المحامين والعاملين بالمحاكم، وكان يجب الحفاظ على الجميع واتخاذ قرار منع الدخول للمقرات إلا للحاصلين على اللقاح، تماشيا مع إجراءات الحكومة.

ولفت إلى أن الموظفين عندهم التزام بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، ولكن الجديد فى الأمر أن الحكومة أصدرت قانون الأوبئة مؤخرا، وهذا القانون ينظم الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الأزمة الصحية وكورونا الفترة القادمة، وينص القانون على منع الدخول للمؤسسات الحكومية إلا بعد أخذ اللقاح.

وتابع: "يوجد التزام على المواطنين والجهات الإدارية، ومن أجل التزامنا بالقانون قمنا بعمل بيانا صحيا لنوضح للمترددين على المحاكم أنه يوجد قانون جديد صدر وفى إجراءات فرضتها الدولة، وندعو الناس بالالتزام بالقانون والتعاون للحفاظ على الصحة العامة".


طه كرسوع

مجلس الدولة

لقاحات كورونا

أوميكرون

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