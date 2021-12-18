مالى توافق على نشر 1000 جندى بشمال البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت السلطات المالية عن موافقتها على نشر 1000 جندي اتشادي إضافي من أجل تعزيز قوتها العسكرية في شمال البلاد، ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينيسما".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المالية أن هذا الانتشار يأتي في "إطار ثنائي وبناء على طلب حكومة اتشاد لتعزيز كتيبتها العاملة في شمال مالي".

وأضاف البيان أنه تم إخطار الأمم المتحدة بخصوص نشر هذه القوة، منوها بالعلاقات التي تجمع بين باماكو وانجامينا، و"التضحيات" التي قدمتها اتشاد "سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد حلول للتحديات الأمنية" بمالي.

ويأتي قرار اتشاد تعزيز قوتها العسكرية بالشمال المالي، بعد تسليم القوة الفرنسية "بارخان" عددا من القواعد العسكرية للجيش المالي، ضمن إطار إعادة فرنسا تنظيم حضورها العسكري وتقليص عدد قواتها في الساحل.