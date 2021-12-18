اليوم السابع
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لا أحبهم.. توقف مؤتمر صحفى لمسئولة أسترالية بسبب "عنكبوت صياد".. فيديو

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:34 م
لا أحبهم.. توقف مؤتمر صحفى لمسئولة أسترالية بسبب "عنكبوت صياد".. فيديو ايفيت داث وزيرة الصحة فى ولاية كوينز لاند الأسترالية
كتبت ريهام عبد الله

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تسبب عنكبوت، من نوع الصياد، فى قطع مؤتمر صحفى لـ إيفيت داث، وزيرة الصحة فى ولاية كوينز لاند الأسترالية، أثناء حديثها عن قيود فيروس "كورونا" المستجد.

تحدثت وزيرة الصحة فى كوينز لاند، إلى المراسلين خلال المؤتمر، حول الحاجة للامتثال لأوامر لقاح كوفيد 19، بينما لاحظ الحاضرين، وجود عنكبوت صياد ضخم يزحف على ساقها، وهو ما دفع الوزيرة للتوقف عن حديثها عدة مرات، وقالت: "حسنا، هل يمكن لشخص ما أن يزيل هذا العنكبوت من فضلكم؟"، فيما كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها، وفقا للفيديو الذى نشرته صحفية الجارديان البريطانية.

وعلى الفور تدخل أحد الأشخاص الحاضرين للمؤتمر من أجل إبعاد العنكبوت عنها، وقالت إيفيت داث، مازحة، "هذا يظهر كيف يمكن أن تكون مسيطر على الوضع"، وتابعت: "أنا لا أحب العناكب الصيادة، لكنني سأستمر وأتظاهر بأنه ليس لدي عنكبوت الآن، وأدع شخصا آخر يتولى إبعاده".

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

 

واستمرت فى حديثها مازحة، "لكن إذا اقترب العنكبوت من وجهي، فيرجى إبلاغي بذلك".

ومن جانبها، نشرت إيفيت داث، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" لزحف العنكبوت عليها خلال المؤتمر الصحفي، وعلقت: "تحديث - لم تتضرر أي عناكب خلال المؤتمر الصحفى".

 


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