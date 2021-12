لا أحبهم.. توقف مؤتمر صحفى لمسئولة أسترالية بسبب "عنكبوت صياد".. فيديو

تسبب عنكبوت، من نوع الصياد، فى قطع مؤتمر صحفى لـ إيفيت داث، وزيرة الصحة فى ولاية كوينز لاند الأسترالية، أثناء حديثها عن قيود فيروس "كورونا" المستجد.

تحدثت وزيرة الصحة فى كوينز لاند، إلى المراسلين خلال المؤتمر، حول الحاجة للامتثال لأوامر لقاح كوفيد 19، بينما لاحظ الحاضرين، وجود عنكبوت صياد ضخم يزحف على ساقها، وهو ما دفع الوزيرة للتوقف عن حديثها عدة مرات، وقالت: "حسنا، هل يمكن لشخص ما أن يزيل هذا العنكبوت من فضلكم؟"، فيما كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها، وفقا للفيديو الذى نشرته صحفية الجارديان البريطانية.

وعلى الفور تدخل أحد الأشخاص الحاضرين للمؤتمر من أجل إبعاد العنكبوت عنها، وقالت إيفيت داث، مازحة، "هذا يظهر كيف يمكن أن تكون مسيطر على الوضع"، وتابعت: "أنا لا أحب العناكب الصيادة، لكنني سأستمر وأتظاهر بأنه ليس لدي عنكبوت الآن، وأدع شخصا آخر يتولى إبعاده".

واستمرت فى حديثها مازحة، "لكن إذا اقترب العنكبوت من وجهي، فيرجى إبلاغي بذلك".

Update - No spiders were harmed during the press conference. https://t.co/220c6aM8ii