كونوا على الموعد.. أصغر بدر بسنة 2021 يزين سماء مصر والوطن العربى

كتب ــ محمود راغب

يرصد القمر البدر لهذا الشهر بعد غروب شمس اليوم السبت 18 ديسمبر، بسماء مصر والوطن العربي وسيمثل أبعد وأصغر قمر بدر سنة 2021 حيث سيكون على مسافة 405,932 كيلومتر، ما يعني بأنه أبعد بمسافة 48,470 كيلومتر عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام - البدر العملاق - في مايو الماضي لذلك سيكون حجمة الظاهري أصغر بحوالي 14 % وأقل إضاءة بحوالي 30 % وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء سيحاكي المسار الظاهري لشمس شهر يونيو حيث يسلك المسار المرتفع حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل في يونيو، ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.

القمر البدر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل في كبد السماء مباشرة وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الاحد.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 07:35 ص بتوقيت مكة (04:35 ص بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

إن هذا البدر الصغير لن يكون له تأثير ذو أهمية تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، فمن المعروف بأن أكبر فرق بين المد والجزر يحدث عند اكتمال القمر أو اقترانه بداية الشهر، وخلال هذه مراحل القمر ، تتحد قوى الجاذبية للقمر والشمس لسحب مياه المحيطات في نفس الاتجاه، وبما أن هذا القمر البدر في أبعد نقطة من الأرض فإن التباين أصغر بحوالي خمسة سنتيمتر من المد والجزر العادي .

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لأن كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.