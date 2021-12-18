اليوم السابع
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كلمة إدارة البيان بمكتب النائب العام بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:01 م
كلمة إدارة البيان بمكتب النائب العام بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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قالت إدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمناسبة حلول اليوم العالمي للغة العربية الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، فإنَّ إدارة البيان بمكتب النائب العام احتفاءً واحتفالًا بهذه المناسبة الجليلة تؤكد أنَّهل تقصد من بياناتها الإسهامَ في إحياء اللغة العربية السليمة وتذوقها إلى جانب ما تقصدُه من كشفِ الحقائق ورفعِ الوعي والتوجيه بما ينفع البلاد والعباد، فالعناية باللغة العربية أحد مقومات وركائز النيابة العامة في أداء رسالتها نيابةً عن المجتمع بأَسره.
 
فإنَّ اللغة العربية لغةٌ قوميَّةٌ من الروافد الرئيسة للهُوية المصرية العربية، وهي عنصر أساسٌ من عناصر رباط الأمة، وإنَّ احترامها وإتقانها واجبٌ وطنيٌّ؛ فهي رمز الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية. 
 
واحترام لغتنا الأمّ يزيدنا هيبةً وتقديرًا من الكافَّة، ولا تمنعُ إجادتُها حديثًا وكتابًة من الإلمام بلغة أو لغات أخرى، فلقد استوعبت اللغة العربية كافَّة العلوم والفهوم، وفاقت غيرَها من لغات العالم في كثرة مفرداتها، وتنوع تراكيبها ومباني كلامها، وغنى معانيها؛ فهي مدعاة للفخر والرقي وعلو الشأن. 
 
وختامًا فإنَّ اللغة العربية لغةٌ مقدّسةٌ؛ اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لغةً للقرآن الكريم، خاتم رسالاته السماوية عبر العصور، فتأمل السرَّ في هذا التشريف العظيم.

اليوم العالمي للغة العربية

النائب العام

اللغة العربية

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