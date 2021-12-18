اليوم السابع
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قافلة بيطرية بالمجان فى منشأة أبو عمر بالشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:36 م
قافلة بيطرية بالمجان فى منشأة أبو عمر بالشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة" قافلة بيطرية بالمجان بقرية منشأة أبو عمر بمركز الحسينية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية بالإشتراك مع المركز القومي للبحوث وإدارة الحسينية البيطرية وبالتنسيق مع مجلس مدينة الحسينية قامت بتنفيذ قافلة بيطرية شاملة بناحية قرية منشأة أبو عمر وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث شارك فيها ( 15 ) باحث من المركز القومي للبحوث وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 755 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار ل 65 رأس ماشـية وفحص وعلاج 721 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية "أبقار – جاموس" والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.


الشرقية

بيطري الشرقية

قوافل بيطرية بالمجان

منشأة ابو عمر

حياة كريمة

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