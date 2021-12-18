فرنسا تعلن إنقاذ 138 مهاجرا حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت فى مضيق با دو كاليه فى بحر المانش 138 مهاجرا قبالة ساحل البلاد الشمالى، حاولوا العبور إلى بريطانيا على متن قوارب متهالكة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال إن "المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ في غري-نيه أُخطر بأن العديد من القوارب التي تحاول عبور القناة تواجه صعوبة في المضيق".

وأضافت أن سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري أنقذت 138 مهاجرا وأعادتهم إلى الساحل الفرنسي.

وأضافت أنه تم نقلهم إلى مرافئ غرافلين وكاليه وبولونيي-سور-مير وتولت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

وحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.