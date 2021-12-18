اليوم السابع
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فاروق الباز: أثق بعلماء وطلاب الأزهر فى مساعدتنا بالأبحاث لحل أزمة تغير المناخ

السبت، 18 ديسمبر 2021 02:54 م
فاروق الباز: أثق بعلماء وطلاب الأزهر فى مساعدتنا بالأبحاث لحل أزمة تغير المناخ العالم المصرى الدكتور فاروق الباز
كتب ــ لؤى على - تصوير حسن محمد

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قال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، إنني علي ثقة فى قدرة علماء وطلاب جامعة الأزهر فى مساعدتنا بأبحاثهم العلمية للمساهمة فى حلول لأزمم تغير المناخ، متمنيا النجاح لمؤتمر التنمية المستدامة الذى تعقده جامعة الأزهر، كما تمنى المزيد من التقدم والازدهار لمصر .
 
جاء ذلك خلال كلمته فى كلمة مسجلة بالجلسة الثانية بفعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المناخ؛ التحديات والمواجهة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
يناقش المؤتمر عددا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.
 
وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدا وتحضيرا ودعما لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.

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