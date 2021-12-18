غدا.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالغربية

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 19 ديسمبر ولمدة 4 أيام و تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد المرض، وذلك فى إطار مجهودات الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال وتحت رعاية وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

وأشار إلى إستعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي والرعاية الأساسية بالمديرية والوزارة ، حيث تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للكوادر البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة ؛ ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم ومكاتب الصحة.

وأضاف أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية وتم التنبية على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الأطقم الطبية والمواطنين.