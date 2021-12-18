غدا.. استهداف 252 ألف طفل ضمن الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور "إيهاب حنفي ، وكيل وزارة الصحة بأسوان ، عن استعداد المديرية لإنطلاق الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بدءا من الغد الموافق 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك من أجل لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأضاف الدكتور إيهاب، فى بيان صحفى، أن الحملة تستهدف تطعيم 252 ألفا و 153 طفلا من خلال 1345 فريقا، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

ونوه أيضا إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية ويأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان ، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.