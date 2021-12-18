عروض فنية وشعر باحتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمى للغة العربية.. فيديو

كتب ــ محمود راغب

أطلقت منذ قليل، جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، احتفالها فى اليوم العالمي للغة العربية ، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، وذلك بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفني للمسرح.

وتأتى الاحتفالية بمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين؛ حيث يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين المشاركين في مسابقة الجامعة في مجالات شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.

وتتضمن الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة. بالإضافة إلي فقرات شعرية من إلقاء أساتذة وطلاب وموظفى الجامعة، وفقرة غنائية للمنشد الديني علي الهلباوي. بالإضافة إلى عروض فنية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية (وزارة الثقافة )، مسرح العرائس (البيت الفني للمسرح، وزارة الثقافة ).

كما يقام عدة معارض منها: معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.

كما يشهد الاحتفال تكريم رئيس وأعضاء لمجمع اللغوي للغة العربية من أساتذة الجامعة، وفقرة شعرية للدكتور احمد تيمور ويصاحبه الفنان سامح الصريطى، والشاعر جمال بخيت ويصاحبه الفنان أحمد الحجار.

كما يقام خلال الاحتفالية ندوتان، الأولى بعنوان "اللغة في الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا ويشارك فيها: الروائي أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا في الأدب 2021، الكاتب الصحفي والروائي الأستاذ مصطفى عبيد، الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي استاذ جراحة العظام، والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التي تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتي، والدكتور جمال نيازي.