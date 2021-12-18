طوارئ فى سان فرانسيسكو لمواجهة التشرد ووفيات جرعات المخدرات الزائدة

كتبت رباب فتحى

أعلنت عمدة سان فرانسيسكو حالة الطوارئ في منطقة تندرلوين ، وهي منطقة بها مستويات عالية من التشرد وأعداد هائلة جرعات المخدرات الزائدة ، في محاولة للقضاء على الجريمة وتقليل الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.

وقالت لندن بريد في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "نحن في أزمة وعلينا الاستجابة وفقًا لذلك". وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الخطة ستعالج بقوة القضايا المتعلقة بما أسمته "الشوارع السيئة" في مدينتها ، بما في ذلك تعزيز ميزانية الشرطة.

واعتبرت الصحيفة أن الإعلان يمثل تحولًا مذهلاً في خطاب عمدة إحدى أكثر مدن أمريكا ليبرالية. بعد أن كانت مدافعة صريحة عن إصلاحات العدالة الجنائية وتقليل الاعتماد على الشرطة لصالح برامج اجتماعية أقوى ، تبنت بريد نهجًا اعترفت بأنه يتعارض مع ما يريده ناخبوها التقدميون.

وقالت: "ما أقترحه اليوم وما سأقترحه في المستقبل سيجعل الكثير من الناس غير مرتاحين". "وأنا لا أهتم."

وأضافت: "يموت الكثير من الناس في هذه المدينة ، وينتشر الكثير من الناس في شوارعنا" ، مستشهدة بحقيقة أن نحو شخصين يموتان يوميًا بسبب الجرعات الزائدة ، معظمها من الفنتانيل. "حان الوقت لأن ينتهى عهد المجرمين الذين يدمرون مدينتنا."

وأوضحت الصحيفة أن أول جزئين من نهج ثلاثي المراحل ، الموصوف في بيان صحفي صدر يوم الجمعة ، قيد التنفيذ بالفعل ، ويتضمن زيادة كبيرة في وجود الشرطة الموجه لاستهداف كل من بائعي المخدرات ومتعاطيها. وتتزايد الوفيات المرتبطة بالمخدرات وتجاوزت وفيات كوفيد في المدينة العام الماضي بنسبة 2 إلى 1.

وقالت بريد ومسئولون آخرون في المدينة إن إعلان الطوارئ سيسمح للمدينة بقطع الروتين الذي يؤخر الاستجابة العامة للظروف المتدهورة في تندرلوين وتوفير المأوى والمشورة والرعاية الطبية بسرعة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

وتأتي الحملة بعد أسابيع من استهداف سان فرانسيسكو بعمليات سرقة منسقة ، حيث داهمت مجموعات من الناس المتاجر الراقية بالعتلات والمطارق. رداً على ذلك ، نشرت المدينة الشرطة في منطقة وسط المدينة بكامل قوتها ، مما أدى إلى اصطدام الضباط بالوقت الإضافي لما يقرب من 8000 ساعة.

لكن خطة بريد من المرجح أن تثير بعض ردود الفعل العنيفة. تُظهر الإحصائيات التي جمعتها إدارة شرطة سان فرانسيسكو أن العديد من أنواع الجرائم ، بما في ذلك السرقة ، قد تراجعت بالفعل عما كانت عليه في عام 2019. وتتضمن الخطة أيضًا توسيع نطاق مراقبة الشرطة ، وهي نقطة أثارت مخاوف خبراء الخصوصية والمدافعين عن أن يحاول رئيس البلدية التحايل على قوانين الخصوصية في سان فرانسيسكو.

سان فرانسيسكو ، فنتنايل ، لندن بريد ، تندرلوين ، المخدرات ، كاليفورنيا

طوارئ فى سان فرانسيسكو لمواجهة التشرد ووفيات جرعات المخدرات الزائدة

أعلنت عمدة سان فرانسيسكو حالة الطوارئ في منطقة تندرلوين ، وهي منطقة بها مستويات عالية من التشرد وأعداد هائلة جرعات المخدرات الزائدة ، في محاولة للقضاء على الجريمة وتقليل الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.

وقالت لندن بريد في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "نحن في أزمة وعلينا الاستجابة وفقًا لذلك". وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الخطة ستعالج بقوة القضايا المتعلقة بما أسمته "الشوارع السيئة" في مدينتها ، بما في ذلك تعزيز ميزانية الشرطة.

واعتبرت الصحيفة أن الإعلان يمثل تحولًا مذهلاً في خطاب عمدة إحدى أكثر مدن أمريكا ليبرالية. بعد أن كانت مدافعة صريحة عن إصلاحات العدالة الجنائية وتقليل الاعتماد على الشرطة لصالح برامج اجتماعية أقوى ، تبنت بريد نهجًا اعترفت بأنه يتعارض مع ما يريده ناخبوها التقدميون.

وقالت: "ما أقترحه اليوم وما سأقترحه في المستقبل سيجعل الكثير من الناس غير مرتاحين". "وأنا لا أهتم."

وقالت: "يموت الكثير من الناس في هذه المدينة ، وينتشر الكثير من الناس في شوارعنا" ، مستشهدة بحقيقة أن نحو شخصين يموتان يوميًا بسبب الجرعات الزائدة ، معظمها من الفنتانيل. "حان الوقت لأن ينتهى عهد المجرمين الذين يدمرون مدينتنا."

وأوضحت الصحيفة أن أول جزئين من نهج ثلاثي المراحل ، الموصوف في بيان صحفي صدر يوم الجمعة ، قيد التنفيذ بالفعل ، ويتضمن زيادة كبيرة في وجود الشرطة الموجه لاستهداف كل من بائعي المخدرات ومتعاطيها. وتتزايد الوفيات المرتبطة بالمخدرات وتجاوزت وفيات كوفيد في المدينة العام الماضي بنسبة 2 إلى 1.

وقالت بريد ومسئولون آخرون في المدينة إن إعلان الطوارئ سيسمح للمدينة بقطع الروتين الذي يؤخر الاستجابة العامة للظروف المتدهورة في تندرلوين وتوفير المأوى والمشورة والرعاية الطبية بسرعة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

وتأتي الحملة بعد أسابيع من استهداف سان فرانسيسكو بعمليات سرقة منسقة ، حيث داهمت مجموعات من الناس المتاجر الراقية بالعتلات والمطارق. رداً على ذلك ، نشرت المدينة الشرطة في منطقة وسط المدينة بكامل قوتها ، مما أدى إلى اصطدام الضباط بالوقت الإضافي لما يقرب من 8000 ساعة.

لكن خطة بريد من المرجح أن تثير بعض ردود الفعل العنيفة. تُظهر الإحصائيات التي جمعتها إدارة شرطة سان فرانسيسكو أن العديد من أنواع الجرائم ، بما في ذلك السرقة ، قد تراجعت بالفعل عما كانت عليه في عام 2019. وتتضمن الخطة أيضًا توسيع نطاق مراقبة الشرطة ، وهي نقطة أثارت مخاوف خبراء الخصوصية والمدافعين عن أن يحاول رئيس البلدية التحايل على قوانين الخصوصية في سان فرانسيسكو.