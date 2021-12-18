طلاب صيدلة المنوفية يبدعون فى عرضهم المسرحى"بكا بكا" بمهرجان الجامعة

المنوفية - محمد فتحى

قدم فريق المسرح بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، عرضا مسرحيا متميزا تحت عنوان "بكا بكا "وذلك ضمن فاعليات المهرجان المسرحى بجامعة المنوفية فى دورته السادسة والذى يعقد فى الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الجارى على مسرح كلية الحقوق، حضر العرض عدداً كبيراً من طلاب وطالبات الكلية .

تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف وحضور الدكتور هيثم ميمون عباس عميد الكلية والدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد جميل شاهين مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، مروة عبد المجيد مدير عام الكلية ، منال عرفة مدير إدارة رعاية الشباب ، هبة عزمى مسئولة النشاط الفنى بالكلية.

وأشادت لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنان القدير أحمد ماهر رئيس اللجنة والدكتور عادل أنور والدكتور محمد عبد المنعم بهذا العرض المسرحى الرائع والمستوى المتميز لفريق مسرح الكلية .

كما توجه الدكتور هيثم عميد الكلية بالشكر لكل فريق العمل الذى شارك فى خروج هذا العرض بهذا المستوى المتميز . العرض من تأليف محمد خليفة وإعداد وإخراج أدهم إبراهيم أداء وتمثيل :عمر الجوهرى ،مصطفى الخضرى ،أحمد سليط ، إسراء عبد العزيز،مصطفى أبو جبل ،زياد جعفر ،أدهم الشافعى ،أحمد فتحى ،منار عمر ،عمر الشباسى ،عمرو الشرقاوى ،ألاء سلام ،أحمد هيكل ،ماهر أسامة ،محمد المصرى ، شريف عبد الله ، هدير الدسوقى ، أندرو تامر ،عبد الرحمن شوقى ، هنا شوقى.