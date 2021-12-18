ضبط 35 طن بن مجهول المصدر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 35 طن بن اخضر وبن مطحون مجهول المصدر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك بأحد المصانع بالمحلة.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين عن وجود مصنع بن وذلك لحيازته بقصد التعبئة والبيع والتوزيع بن اخضر خام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيت وتشكلت حملة تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية و عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بالغربية ضمت كلا من محمد فوزي و أحمد فاروق.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مصنع لطحن وتعبئة البن وذلك لحيازته بقصد التعبئة والبيع والتوزيع بن اخضر خام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته وانتاج وتعبئة عبوات بن مدرج عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين تم التحفظ علي: كمية قدرها 18 طن بن اخضر خام مستلزم انتاج وكمية قدرها 13طنا و750 كجم بن مطحون معد للتعبئة وكمية قدرها 3طن و250كجم بن معبأ من انتاج المصنع معد للبيع والتوزيع و 160 ألف عبوة وكرتون واستيكرات فارغة.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.