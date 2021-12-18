ضبط 101 كيلو لحوم مجهولة المصدر بحملات على محال الجزارة بمنيا القمح الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 101 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض.

وأفاد بيان أنه قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية وبالإشتراك مع الطب البيطري برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة و تم تحرير محضر 43721 جنح ضد صاحبه فرشة لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازتها وعرضها لبيع لحوم بلديه منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 11 كليو جرام.

محضر 43722 جنح ضد صاحب محل لبيع الدواجن بمنيا القمح لحيازته وعرضه لبيع أوراك دواجن مجهولة المصدر وتم التحفظ على 80 كيلو جرام، محضر43723 جنح ضد صاحب محل جزارة بالسعديين للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 10كيلو جرام محضر 43724 جنح ضد صاحب محل بقالة بالسعديين لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير تقارير مخالفة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات.