ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المسجلين حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، وبحوزتهما "15 لاصق مخدر– 20 قرص مخدر– 17250 قرص مؤثر على الحالة النفسية – 412 أمبول مؤثر على الحالة النفسية – 150000 قرص منشط– 165 كرتونة عسل منشط– 23700 قرص لأدوية وفيتامينات مهربة جمركياً وغير مرخص بتداولها خارج المستشفيات – 1100 علبة كريم متنوعة مهربة جمركياً – سيارة – ماكينة تغليف – جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.