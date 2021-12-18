صور ضحايا حادث "الشيخ زايد" تزين عقاراتهم السكنية تخليدًا لذكراهم

كتب أحمد الجعفرى

زينت صور ضحايا حادث تصادم "الشيخ زايد"، العقارات السكنية التى كانوا يقيمون بها ومحيط منطقتهم السكنية بالحى الثالث عشر بالمدينة، تخليدًا لذكراهم، وتاكيدًا على حرص أسرهم على عودة حقوقهم.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، صور الطلاب "عمر، سعيد، عبد الله، يوسف" داخل العقارات السكنية التى كانوا يقيمون بها، والتى حرص أصدقائهم وأسرهم على نشرها، لتخليد ذكراهم.

وشهدت منطقة الشيخ زايد حادثا مروعا، تعود تفاصيله إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادي الأهلي، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.