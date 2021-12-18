صقيع وأمطار خفيفة على مطروح والساحل الشمالي ودرجة الحرارة تنخفض لـ 12 مئوية.. لايف

مطروح - حسن مشالي

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً من مدينة مرسى مطروح لحالة الطقس البارد، وانخفاض درجات الحرارة لـ 12 مئوية، خلال فترة المساء، مع سقوط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع، على امتداد الساحل الشمالي ومناطق محافظة مطروح الغربية.

وشهدت فترة النهار سقوط امطار خفيفة على عدة مناطق، مع سطوع الشمس من حين لأخر، في ظل أجواء غائمة معظم الأوقات، وسط دعوات أهالي مطروح، طلباً للأمطار التي تعد مصدر الحياة والزراعة في الصحراء.

وتسود حالة من البهجة والفرح بين أهالي مطروح، مع سقوط الأمطار، ويتمنون استمرارها لأطول وقت حتى تروي الزراعات في الوديان المختلفة، وتملأ السدود، والخزانات والآبار المنتشرة في الصحراء. وينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.