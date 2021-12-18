"صرف الإسكندرية": استمرار تمركز السيارات فى البؤر الساخنة ونعمل 24 ساعة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحى الإسكندرية، على استمرار حالة الاستعداد للأمطار، منذ يوم الإثنين الماضى واستمرار تمركز السيارات والمعدات وفرق طوارئ الشركة بالمناطق الساخنة بالمحافظة على مدار 24 ساعة تحسبا لتجمع مياه الأمطار للعمل على رفعها.

وحذر اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحى الإسكندرية من حالة الاضطراب الجوى يومى الأحد والإثنين غدا وبعد غد حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير ووجه سيادته العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخى اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى، أو على رقم 01201175175 محمول – واتس، أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار، واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد.

جدير بالذكر انه طبقا للتحذير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يومى غدا الأحد والإثنين إجازة للطلاب والمعلمين بجميع المدارس ومنح الموظفة التى ترعى طفلا أقل من 12سنة إجازة استثنائية.