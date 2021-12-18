اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شمس ساطعة وهبوب رياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:38 م
شمس ساطعة وهبوب رياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف سمش ساطعة وهبوب رياح بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع"، حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، والذي اتسم بشمس ساطعة، وهبوب رباح ما بين متوسطة لشديدة، وتوقف هطول الأمطار، وتوقف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وببحيرة البرلس، نظراً لارتفاع الأمواج.

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ، لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة رفع مياه الامطار من الشوارع والتي هطلت مساء أمس وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

  وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا الأحد وتستمر لمدة يومين، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

كما تشهد البلاد بداية من غد، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط"، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا ، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة  على السواحل الشمالية الغربية ، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

شمس ساطعة وهبوب رياح بكفر الشيخ
شمس ساطعة وهبوب رياح بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

طقس

هيئة الأرصاد المصرية

البحر المتوسط

رحلات الصيد

بحيرة البرلس

ميناء الصيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شمس ساطعة واستقرار حالة الطقس بكفر الشيخ.. لايف

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 03:19 م

رياح متوسطة وسماء صافية.. حالة الطقس بكفر الشيخ الآن (فيديو)

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 12:50 ص

عودة الطلاب للمدارس بعد تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:13 م

تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ واستئناف حركة الصيد بميناء البرلس.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 12:47 م

تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ وانطلاق رحلات الصيد .. صور

الخميس، 26 نوفمبر 2020 10:52 ص

تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ والمحافظ يتابع رفع مياه الأمطار.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:52 ص

صور .. تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ وتوقف رحلات الصيد لليوم الثالث

الأحد، 05 يناير 2020 06:49 م

تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ وانطلاق رحلات الصيد بانتظام

الأحد، 28 يناير 2018 01:47 م

استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ وتوقف رحلات الصيد لشدة الرياح

الأحد، 13 ديسمبر 2015 12:46 م

هطول أمطار خفيفة وتحسن أحوال الطقس بكفر الشيخ

الأربعاء، 19 يناير 2011 03:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة