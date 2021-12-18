شقى العمر ضاع.. شاهد أثار احتراق شقة عروسين أثناء وجودهما فى حفل الزفاف

كتب سليم على

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من موقع حريق شقة عروسين بشارع صدقى بالسيدة زينب، حيث أكدت والدة العريس أنهم فوجئوا بأهالى المنطقة يخبروهم بحريق شقة العريس لحظة دخولهم المنطقة.

تباشر نيابة السيدة زينب تحقيقاتها فى احتراق شقة عروسين حيث طلبت سماع الشهود وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب اندلاع النيران على وجه الدقة، كما طلبت تحريات رجال المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق، بعدما انتقل رجالها بمركباتها حيث لم يسفر الحادث عن أى إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع فى الشقة وعندما عاد العروسين وجدا سيارات الإطفاء بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد دون إصابات.