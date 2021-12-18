شاهد حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعى وتعرف على حالة الطقس.. لايف

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من طريق إسكندرية الزراعي، لرصد حركة المرور، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

وجهزت الإدارة العامة للمرور غرف الطوارئ والإغاثة وأعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وهبوب الأتربة واستقبال البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس فى الساعات القادمة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.