" سلسبيل" بنت بنى سويف أولى الجمهورية بمسابقة الأزهر للمرحلة الإعدادية.. لايف

بنى سويف- هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل عزبة معجون التابعة بالقرية دشطوط بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف ، مع الطالبة سلسلبيل محمد دشطوطى، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأزهر الشريف للمرحلة الإعدادية.

والتقى اليوم السابع مع الطالبة سلسبيل، وأكدت أنها ختمت حفظ القرآن الكريم وهى فى عمر الـ 12 عاما، مشيرة إلى أنها تعلمت على يد الشيخ عصام نادى علام ، مؤكدة أنها شاركت فى المسابقة على مستوى الجمهورية بعد تصعيدها من المعهد الدينى إلى مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف.

وأشارت إلى أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية من بين 27 متسابق، مؤكدة أنها تراجع كل يوم ثلاثة أجزاء فى أيام الدراسة وتراجع ربع القرآن الكريم كل يوم فى أيام الإجازة.