اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالسوق المصرى اليوم السبت

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:41 ص
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالسوق المصرى اليوم السبت صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت، بسبب للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.25 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

 


اسعار الدرهم

الدرهم الإماراتي

اسعار الدرهم اليوم

سعر الدرهم 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة