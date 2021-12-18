سانا: الاحتلال الأمريكى يُخرج رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط السورى باتجاه العراق

كتب محمد جمال

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكى رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط السورى الذى سرقته من الجزيرة باتجاه الأراضى العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعى.

وذكرت مصادر محلية من منطقة رميلان لوكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 90 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وتوجهت به إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعى.

وينشر الاحتلال الأمريكى قواته فى مناطق آبار النفط فى الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا “قسد” المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذى يفرضه مع حلفائه وأدواته فى المنطقة على سوريا.

يذكرأن، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في الوزارة.

وحسب وكالة الأنباء السورية، كانت وزارة النفط أعلنت بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي بعد أن تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة بالمنطقة.

وكان قد قال وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل فى اتصال مع قناة السورية، "حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير على التى تغذى أكثر من 50 بالمئة من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز" لافتاً إلى أنه لم تعرف حتى الآن تفاصيلهم.

وقالت وزارة الكهرباء فى بيان إن خروج محطة توليد دير على من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذى للمحطة ما أدى إلى انخفاض التردد و خروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية مشيرة إلى أنه يتم حالياً إقلاع محطة توليد الزارة وسيتم إقلاع محطة بانياس بعدها مباشرةً كما سيتم تشغيل محطة توليد جندر و الناصرية.