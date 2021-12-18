زراعة أكثر من 3000 شجرة بمركز جهينة فى سوهاج ضمن مبادرة "أحلى وهى خضرة"

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بزراعة 3050 شجرة بنطاق المدينة والقرى التابعة، منذ انطلاق مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج "أحلى وهي خضرة" للتشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، أن أعمال التشجير شملت مدينة جهينة، وجميع القرى والنجوع التابعة بالشوارع الرئيسية والطرق العامة، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وعلى جوانب الترع التي تم تبطينها ، لافتا إلى استلام 500 شجرة جديدة جاري التجهيز لزراعتها بنطاق المركز.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلن أنه منذ انطلاق حملة التشجير التى تشهدها المحافظة حتى الآن بلغ عدد الأشجار التى تمت زراعتها حتى الآن ما بين أشجار ومعمرة وأشجار مثمرة أكثر من 50 ألف شجرة بكافة مراكز المحافظة، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء، ومن بين الأشجار التى يتم زراعتها أشجار الرمان وأشجار الزيتون ويتم زراعتها فى تجمعات على عكس أشجار الزينة.

وأضاف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف إلى تحويل المحافظة إلى محافظة خضراء، خاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، وجوانب الترع، ومداخل المدن"، تماشيا مع ما يشهده العالم من جهود فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتعويض فاقد الأشجار التى تمت إزالتها فى مشروع تبطين الترع لإنجاز المشروع وعمل تشجير بشكل حضارى يليق مع الإنجاز الغير مسبوق فى مبادرة تبطين الترع.

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، حيث تم زراعة على سبيل المثال 1200 شجرة بمركز طما، و 2500 شجرة بمركز طهطا، وفى المراغة تم زراعة 1572 شجرة، كما تم زراعة 2135 شجرة بمركز جهينة، و 210 شجرة بساقلتة، و2000 شجرة بأخميم، وفى مركز سوهاج تم زراعة 3600 شجرة، وفى حى غرب 885 شجرة، وزراعة 2110 شجرة بحى شرق، و 1707 شجرة بحى الكوثر، و500 شجرة بمركز المنشاة، و 1800 شجرة بجرجا، وفى البلينا تم زراعة 1200 شجرة، بينما تم زراعة 850 شجرة بمركز دار السلام.

وأكد "الفقى" على جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالاستمرار فى أعمال التشجير والاهتمام بالحدائق العامة، والمساحات الخضراء، مع ضرورة مراعاة الأشجار التى تمت زراعتها ومتابعتها باستمرار.



مبادرة محافظة سوهاج ـ أحلى وهي خضرة



زراعة 3050 شجرة بجهينة (7)



زراعة 3050 شجرة بجهينة (6)



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