روسيا تُسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و1076 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

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سجلت السلطات الصحية الروسية، 27 ألفا و434 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ـ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و186 ألفا و823 حالة.

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم السبت - بأن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.. مشيرا إلى تسجيل 1076 حالة وفاة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية،؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم روسيا 296 ألفا و180 شخصا، موضحا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بـ 2283 حالة ، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 1997 حالة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1683 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى أن 38 ألفا و41 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 8 ملايين 952 ألفا و266 شخصا.