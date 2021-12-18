رفع 280 طن مخلفات صلبة من منطقة "أحمد وهبة" ببنى سويف فى يوم واحد

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تنفيذ الخطة التي وجه بإعدادها لرفع التراكمات التاريخية للقمامة ومخلفات الهدم وغيرها والتي تتراكم بالأراضي الفضاء الكائنة بوسط الكتل السكانية، والتي تعاني منها بعض المناطق بمدينة بني سويف "العاصمة" والقرى المتاخمة لها.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ،برئاسة هاني الجويلي، أعمال رفع المخلفات والتراكمات من منطقة أحمد وهبة ،حيث تم رفع 280 طن تراكمات من المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء باستخدام لوادر وسيارات نقل القمامة من معدات الوحدة المحلية ومشروع النظافة.

وأشار "الجويلي" إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة، منعا استغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات.

من ناحية أخرى تابع رئيس المدينة سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الشرقية لمحور عدلي منصور، والتي تتضمن إنشاء ميدان حضاري وأعمال تجميل وتشجير ورفع كفاءة وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة التي تعتبر نقطة التقاء لعدد من الطرق التي تتقاطع مع المطلع والمنزل الرئيسي للمحور من ناحية الشرق.