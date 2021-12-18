اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 05:37 م
أكرم القصاص
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رئيس مدينة الفشن: حل مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب ومشكلة المياه الجوفية ببعض القرى

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:36 م
رئيس مدينة الفشن: حل مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب ومشكلة المياه الجوفية ببعض القرى الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، الإجراءات المنفذة حيال شكوى بعض المواطنين بقرية شنرا من منسوب المياه الجوفية وضعف وانقطاع مياه الشرب ببعض المناطق بالقرية، بسبب عطل بخط مياه الشرب، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تمكنت من إصلاح العطل، وإعادة انتظام ضخ المياه، وسحب المياه الموجودة بالشارع كما تم إصلاح عطل آخر بعزبة بشرى الشرقية التابعة لقرية تلت.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشارع سعد زغلول وميدان الشيخ شمردل والشوارع الرئيسية بالقرى وعزبة ماركو، هذا بالإضافة إلى جهود الوحدة اليومية بقطاع النظافة والتجميل والتي أسفرت عن توريد 90 طن قمامة ونفايات إلى مصنع التدوير بسمسطا.


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