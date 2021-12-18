رئيس مدينة أشمون يشهد احتفالية بذوي الهمم تحت عنوان "قادرون باختلاف"

المنوفية - محمد فتحى

رئيس مدينة أشمون يشهد إحتفالية بذوي الهمم المنوفية - محمد فتحى شهد اليوم المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون إحتفالية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بأشمون تحت عنوان "قادرون باختلاف " والذي أقيمت بمقر قاعة الملكة بمدينة أشمون إحتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية ، ومديري التعليم بالادارة التعليمية ، وتوجيه الإعاقة السمعية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وتوجية التربية الاجتماعية بأشمون،تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطني، ثم شارك الطلاب من ذوى الهمم بقراءة للقرآن الكريم ثم عدد من الفقرات الفنيةوالأغاني الوطنية والعديد من الفقرات الإستعراضية المختلفة لطلبة مدرسة الأمل، وخلال كلمتة بالاحتفالية .

وأكد سرور علي حرصه على إقامة وحضور هذه الاحتفالية لإدخال روح البهجة والسرور على أبنائه من ذوي الهمم، و تكريماً لهم فى يوم عيدهم، تزامناً مع إحتفال العالم أجمع بهم فى شهر ديسمبر من كل عام ، وأوضح سرور أيضاً أن الهدف من الاحتفال بذوي الهمم يعد تأكيداً لنشر مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن هذه الفئة جزء لا يتجزء من المجتمع، وتحتاج للدمج والانخراط فيه.

وأكد سرور أن أبناء مصر من ذوي الهمم أبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وكلنا يقين وإيماناً بقدراتهم التى تسهم وتطور في حياتنا يوماً بعد يوم ، لكون الكثير منهم يعدوا نماذج مُشرفة نستمد منها العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات والصعوبات مع القدرة على العطاء والتنمية. ومن جانبه هنأ سرور ذوي الهمم في اليوم العالمي للإحتفال بهم مؤكداً على إهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم بإعتبارهم كنز مصر الحقيقي مشيداً بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءا لا يتجزء من أولوياتها نحو الارتقاء بكل فئات المجتمع ، معربا عن إعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة بتلك الاحتفالية .