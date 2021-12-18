رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد ما يثير الذعر والهلع من متحور "أوميكرون"

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة المصرية تتعامل بشفافية تامة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال"، لافتاً إلى أن الحالات الثلاثة التي اكتشفت لمتحور "أوميكرون"، كانت لأشخاص قادمين من الخارج ولم يدخلوا البلاد.

وأضاف "حسنى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك إجراءات احترازية قوية تتبعها الدولة المصرية في الحجر الصحى بالمطارات والموانئ، وتابع:"لا يوجد داعى أننا نخبى لو دخل هذا المتحور هنقول".

وشدد "حسنى"، على أن "أوميكرون"، ليس بالمرعب وكل الخوف من سرعة انتشاره، ولكن قوة إصاباته أقل بكثير من المتحورات السابقة ، وتابع:"لا يوجد داعى للذعر والهلع حال دخوله البلاد كونه حتى الآن يستجيب للبروتوكولات العلاجية المعمول بها".