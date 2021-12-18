رئيس بوركينا فاسو يعين 13 مسؤولا عسكريا جديدا لتكثيف مكافحة الإرهاب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عين الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري 13 مسؤولا عسكريا جديدا على عدة وحدات بهدف "تكثيف التدخلات لمكافحة الإرهاب" وفقا لمرسوم رئاسي بحسب وكالة بوركينافاسو.

وتعقب هذه التعيينات الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة للوزير الأول لاسينا زيربو، والذي أكد عقب أول اجتماع وزاري أن أولوية حكومته "خلال الأيام ال30 الأولى ستكون هي مكافحة الإرهاب".

وتعاني بوركينا فاسو من هجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2015، وقد خلفت مقتل أزيد من 2000 شخص، فضلا عن نزوح أزيد من مليون و400 ألف آخرين من منازلهم.

وشهدت بوركينافاسو مؤخرا مظاهرات شعبية كبيرة في عدد من مدنها بينها العاصمة، احتجاجا على الوضع الأمني، وطالب بعضها باستقالة الرئيس.