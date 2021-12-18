رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بأسوان قبل افتتاحها رئاسيا

كتبت هند مختار

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أسوان، لتفقد عددا من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا، يرافقه عدد من الوزراء والجهات المعنية.