رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بأسوان قبل افتتاحها رئاسيا

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أسوان، لتفقد عددا من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا، يرافقه عدد من الوزراء والجهات المعنية.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بأسوان قبل افتتاحها رئاسياالسبت، 18 ديسمبر 2021 12:45 م
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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