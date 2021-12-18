اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بأسوان قبل افتتاحها رئاسيا

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:45 م
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بأسوان قبل افتتاحها رئاسيا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أسوان، لتفقد عددا من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا، يرافقه عدد من الوزراء والجهات المعنية.
 
 

اسوان

مشروعات

افتتاحات رئاسية

أخبار مصر

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