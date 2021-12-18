جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها الرئيس الهندي خلال لقاء مع أفراد الجالية الهندية في مدينة / داكا / أثناء زيارته لبنجلاديش.

وقال الرئيس الهندي إن: "بنجلاديش أصبحت نموذجا للنمو في المنطقة، وأن نمو بنجلاديش يثبت أن كفاح شعبها كان من أجل قضية، حيث كان يكافح من أجل الحصول على الحقوق الديمقراطية الأساسية".



وأضاف قائلًا "حفاظ بنجلاديش على قيم المجتمع التقدمي والديمقراطي المتجانس يعتبر أحد الإنجازات الرئيسية لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة".



وأشار الرئيس الهندي إلى التزام البلدين بالعمل من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، وأن هناك إمكانيات ضخمة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.