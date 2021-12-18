رؤوف غنيم يرسم أكبر جدارية لمحمد صلاح في مصر بطول 14 مترا.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

بجدارية ضخمة للكابتن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في مدخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، استطاع رسام الجرافيتي رؤوف غنيم ابن مدينة المحلة أن يخطف الأنظار برسمة تعد هي الأكبر من نوعها على مستوى محافظات مصر بطول تخطى 14 متر.

وقال رؤوف غنيم صاحب الـ26 عاما، لـ"اليوم السابع"، إنه استطاع أن ينتهي من رسم أكبر جدارية لمحمد صلاح في مصر في غضون يومين فقط، برغم ارتفاع طولها وكبر حجمها، ودقة تفاصيلها، فضلا عن المجازفة التي خاضها بكل ما تحمله الرسمة من مخاطر كانت قد تودى بحياته، حيث بلغ طولها 15 مترا ووصلت مساحتها لـ156 مترا مربعا، مشيرا إلى أن تلك الجدارية كانت سبيلا لخروجه من حالة الاكتئاب التي كان يعاني منها، وتخطيه لفوبيا المرتفعات.

وأضاف أن الرسمة رفضت من قبل عدد كبير من الرسامين لما تحتمله من نسبة مجازفة وخطر، موضحا أنه وافق على رسم الجدارية بمجرد أن عرض عليه صاحب الفكرة الأمر، واستطاع أن يكمل رسمها حتى النهاية برغم عزوف العمال عن استكمال العمل معه على الجدارية بعدما كادت السقالة تسقط بهم من على ارتفاع كبير، وبعزيمة وتحد وبدعم أخيه الذي رفض أن يتركه وحيدا، نجح في رسم الجدارية خلاله 11 ساعة متواصلة في اليوم الأول، و9 ساعات خلال اليوم الثاني.

وأوضح أنه عانى كثيرا في حياته حتى أصبح له في كل محافظة رسمة وجدارية، فكافح في الحياة سعيا في تحقيق حلمه المتمثل في افتتاح أكاديمية لتعليم الرسم، وفي سبيل ذلك امتهن مهن مختلفة كبائع أدوات منزلية وبائع ملابس، وبائع للفضة، وعمل في عدة فنادق، حتى نجح في احتراف الرسم وافتتاح أكاديمية لتعليم الشباب والأطفال الرسم في مدينة المحلة، ومع الوقت أصبح لها فروعا، صانعا لنفسه اسما بارزا في مجال رسم البورتريهات والجداريات في كل محافظات مصر.