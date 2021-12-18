حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع الخدمات المقدمة من القوافل الطبية مجانا

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي قامت الكشف المجانى وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية المختلفة لأهالى قريتى فطيرة بمركز كوم أمبو ، والطوناب بمركز إدفو.

صرح بذلك الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أشار إلى أن القوافل الطبية قامت على مدار يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2882 مواطن ومواطنة ، موضحاً بأن القوافل قدمت عدة خدمات علاجية متنوعة للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، فضلاً عن عقد ندوات التوعية للأهالي .

يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة من أجل رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى القرى والمناطق النائية والمحرومة من خلال تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى ".



جانب من القافلة



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