حملات للتوعية بالتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب شوارع العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت اليوم حملات توعية بمرض شلل الأطفال، بقرى حى العامرية ثان، حيث انطلقت الحملة إلى قرية عرابى والجزائر والناصرية القديمة والكينج الجديد ومنطقة السجاد والسفن والكابلات، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وتحت إشراف اللواء إشرف بهجت رئيس حى العامرية ثان.

وتنطلق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال حفاظا على مصر خالية من مرض شلل الأطفال بدءاً من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر ولمدة أربعة أيام للاطفال من سن يوم حتى سن 5 سنوات، وذلك من خلال الوحدات الصحية ومراكز الشباب والفرق المتنقلة وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، مديرية الأوقاف والجمعيات الأهلية.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة وتزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وفي هذا الصدد؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين تحت شعار "مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، حيث تم وضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات كالأسواق والمولات وغيرها.

وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي تذليل كافة التحديات التي تواجه فرق العمل وتوفير الدعاية اللازمة وفقاً لخطة المحافظة لتحقيق المستهدف بنطاق حى العجمى، حيث وجه بتشيكل فريق عمل من إدارة الخدمات بالحى لتوفير الدعم اللازم أولاً بأول.