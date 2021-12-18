حقول ارشادية لمحصول القمح لترشيد استخدام المياه بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قرى محافظة كفر الشيخ زراعة حقول إرشادية لمحصول القمح الخاصة بمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه ، بمتابعة باحثي القمح بمركز البحوث الزراعية وأخصائي المحصول بالمديرية والإدارة الزراعية ببيلا.

أكد االلواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وأوضح الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.



حقول ارشادية لتوفير مياه الري



متابعة الحقول الارشادية لمحصول القمح بكفر الشيخ