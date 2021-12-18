اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 03:35 م
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حريق يلتهم ما يقارب 1000 نخلة شمال السودان

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:35 م
حريق يلتهم ما يقارب 1000 نخلة شمال السودان حريق يلتهم ما يقارب 1000 نخلة شمال السودان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن حريق هائل شب بقرية ارو جنوب وحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا فى الولاية الشمالية  ادى الي خسائر وحرق ما يقارب الف نخلة مثمرة وغيرمثمرة كما تعرض ما يقارب ١٠ أفدنة من محصول الفول المصري والبصل في مناطق متفرقه الي تلف  نتيجة ارتفاع الحراره في محيط الزراعه الشتوية.

وقال  معني الحسن عزالدين شاهد عيان من  شباب القرية لسونا، أن المواطنين لم يتمكنوا من إخماد الحريق بالرغم من مشاركة وحدة الدفاع المدني بعبري وقد ساعدت الأجواء التي كانت مصحوبة بالهواء في امتداد وتوسع الحريق  بشكل كبير .


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عبري

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