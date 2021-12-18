تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية بعد رفض طعون المتهمين بـ"بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون المحكوم عليهم من عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة منهم، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.

وتناولت حيثيات محكمة الموضوع العديد من الجرائم التى ارتكابها المتهمين، وتناولت تقرير الأدلة الجنائية حول المقر التنظيمى بالمزرعة الكائنة بالكيلو 38 جمعية المهندسين العرب دائرة مركز شرطة بلبيس، محافظة الشرقية، وجاء فى تقارير الأدلة الجنائية حول فحص مضبوطات المزرعة العديد من المعلومات منها :

ـ أن السلاح الناري المضبوط مجري الصنع بماسورة مششخنة عيار 9 مم طويل مملوك لهيئة الشرطة.

ـ أن الطلقة النارية المضبوطة مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×39مم وهي سليمة.

ـ 4 عبوات من المضبوطات هى عبوات مفرقعة موجهة جرى تشكيلها من عبوة معدنية بيد حاملة مزودة بقاعدة مخروطية الشكل عُبئت بمادة ثلاثي نيتروتولوين (TNT) شديدة الانفجار، وكل منها معدة لتجهيزها بمفجر.

ـ أن أربع عبوات من العبوات المضبوطة جرى تشكيلها من عبوات بلاستيكية اسطوانية الشكل عُبئت بمخلوط مادة نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت، وأن ثلاث عبوات أخرى جرى تشكيلها من سرنجات طبية عُبئت بذات المخلوط المنصوص عليه بالبند رقم 79 من قرار وزير الداخلية المشار إليه، وأن العبوات الستة كل منها معدة لتجهيزها بمفجر.

ـ المواد الكيميائية المضبوطة منها مادة الكبريت ومادة برادة الألمنيوم ومادة نترات الأمونيوم المشكلة في صورة سماد وحال خلطهم تنتج أحد أنواع المخاليط المفرقعة المنصوص عليها بالبند رقم (79) من قرار وزير الداخلية المشار إليه، وأن مادة بيروكسيد الهيدروجين، بعد زيادة تركيزها، ومادة الأسيتون وحامض الهيدروكلوريك في حالة خلطهم ينتج مادة ثلاثي أسيتون ثلاثي بيروكسيد (TATP) المنصوص عليها بالبند رقم (10) من ذات القرار، وأن مادة الهيكسامين تعد من المواد الأساسية في تحضير مادة الهيكسوجين المنصوص عليها بالبند رقم (50) من ذات القرار.

ـ من بين المضبوطات عبوات معدنية تمثل حاويات لعبوات مفرقعة تحت التجهيز، وحزام ناسف تحت التجهيز ، إضافة إلى حاوية قماش لعبوة مفرقعة تحت التجهيز، لصق بداخل كل منها مجموعة من الصواميل المعدنية لتعد كشظايا للعبوة المفرقعة، ودوائر تحكم عن بعد، ومنبه أجري عليه تعديلات لاستخدامه كمؤقت زمني للعبوات المفرقعة، وخنجر بداخل جراب معدني.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.