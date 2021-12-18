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تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف بالإسكندرية

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:52 ص
تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف بالإسكندرية سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية
كتب أحمد حسن

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نائب الوزير للبنية الأساسية: مشروع معالجة الحمأة يتم تنفيذه لأول مرة بمحافظة الإسكندرية للحفاظ على البيئة واستخدام الغاز الناتجفى إنتاج الكهرباء

 

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من مسئولى الوزارة، والجهازالتنفيذي، عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، زيارتهم لمحافظة الإسكندرية بتفقد مشروع نقل مأخذ مدينة برج العرب من دليل ترعة مريوط إلىالكيلو 83.7 على ترعة النوبارية، وتم نهو الأعمال وجار نهو الربط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتقدم بالشكر للعاملينبالمشروع، على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع نقل المأخذ، والتغلب على جميع التحديات والصعوبات التي واجهت التنفيذ، كما تم التأكيدعلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية لاتمام تجارب التشغيل، وتسليم المشروع، وضرورةالحفاظ على جودة المنشآت بالمشروع، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، و كذلك توفير ما يقرب من ٢ مليون م٣ مياه يوميا بالميزان المائيبالتنسيق مع المسؤلين من وزارة الموارد المائية و الري.

كما تفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحيالشرقية، وهو مشروع كبير يتم تنفيذه لأول مرة في محافظة الإسكندرية وبأعلى جودة، ويهدف للحفاظ على البيئة، وتوليد الطاقة الكهربائيةباستخدام الغاز الناتج عن معالجة الحمأة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث سيتم متابعة المشروع بشكلدورى للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني، وحل أى مشكلات ومعوقات قد تأخر التنفيذ.

وعقد الدكتور سيد إسماعيل، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات، حيث شدد على شركة المقاولاتالعاملة بالمشروع، واستشاري المشروع، بضرورة تكثيف العمل واتخاذ إجراءات حاسمة و سريعة لتدارك التأخر فى الموقف التنفيذى، وكذاضرورة الالتزام بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها لنهو المشروع، والتى تم عرضها على وزير الإسكان، الذى وجه بالمتابعة الأسبوعيةلسير العمل بالمشروع حتى يتم الانتهاء من تنفيذه، وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تأخر التنفيذ.

وفى ختام الزيارة أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بانه سيتم متابعة موقف المشروعات متابعة دورية و عرض الموقف علىالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، و تم التأكيد على مسئولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والعاملين به، علىمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لأهالينا بمحافظة الإسكندرية، و توجيه الشكر للعاملين  بمشروعى نقل مأخذ مياه مدينة برج العرب، ومعالجة الحمأة بمحطة الصرف الصحي الشرقية.

 


وزاره الاسكان

مشروعات المياه

محطات المياه

الصرف الصحى

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