تجديد حبس عاطل للاتجار بـ 2 كيلو حشيش بالرمل شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو بقصد ترويجها على عملائه والاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية، بمزالة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة الرمل ثان مسرحاً.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.