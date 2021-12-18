اليوم السابع
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تأجيل محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة لـ16 يناير

السبت، 18 ديسمبر 2021 02:29 م
تأجيل محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة لـ16 يناير محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة رئيس حى مصر القديمة السابق، فى اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، والحصول على مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدى جمع القمامة العاملين فى نطاق الحي، لجلسة 16 يناير المقبل.

 

وكانت قررت النيابة العامة إحالة رئيس حى مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، فى القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلى جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين "ع.خ" 54 سنة، رئيس حى مصر القديمة، و "ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و"م.س" 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة، فقام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حى مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و"م.ث" و"م.ع"، والمتهمين من الثانى وحتى الأخير بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثانى توسط و آخر توفى فى تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بان توسط والمتوفى فى طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.


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جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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