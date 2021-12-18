بعد رفض طعون المتهمين بـ"بيت المقدس".. ماذا قال تقرير الأدلة الجنائية عن استهداف القمر الصناعى

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون المحكوم عليهم من عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة منهم، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.

وتناولت حيثيات محكمة الموضوع العديد من الجرائم التى ارتكابها المتهمين ومنها استهداف القمر الصناعى بالأربى جى فى عام 2013، وجاء فى تقرير الأدلة العديد من المعلومات ومنها:

ـ أنه بمعاينة محطة الأقمار الصناعية تبين أن الحادث عبارة عن إطلاق قذيفة "RPG"، على طبق بمحطة القمر الصناعي بالمعادي الخاص بإرسال واستقبال إشارات "تلفزيونية وإذاعية وانترنت".

ـ الحادث أدى إلى إحداث ثقب به وفتحة نافذة بقطر حوالي (25سم) وأنها فتحة دخول لجسم صلب سريع الحركة من اتجاه الشمال الشرقي، ويظهر حولها أثار لفح حراري وارتطامات لأجسام صلبة سريعة الحركة مما يشير إلى حدوث فرقعة بها على سطح الطبق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.