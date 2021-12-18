"بروش" الملكة فريدة على شكل ببغاء.. قطعة فنية من أثمن القطع بمتحف المجوهرات

الإسكندرية جاكلين منير

"بروش" على شكل ببغاء، هو من مقتنيات الملكة فريدة، ويعد من أثمن القطع فى متحف المجوهرات بالإسكندرية، حيث كانت الملكة فريدة ترتديه فى المناسبات الخاصة نظرا لقيمته المميزة، وهو تحفة فنية فريدة من نوعها ولا يوجد منها قطعة أخري، كما أنه أحد المقتنيات المميزة التي تخص ملكة هامة مثل الملكة فريدة، بالإضافة إلى جمال وروعة تفاصيله وفخامتها ودقة صناعتها وكأنك ترى طائر بغباء حقيقي يقف أمامك بجمال أجنحته وعيناه وعرفه.

وهو "بروش" من الذهب والبلاتين مرصع بأحجار الماس على شكل (ببغاء يقف على غصن ،وعرف الببغاء تحفة فنية، حيث يعلو رأس الببغاء عرف من ثلاث أفرع اثنين منهم من البلاتين ومرصعين بالماس ويتوسطهم فرع من الذهب، ورأسه من الذهب نفذت بدقة عالية يتوسطها منقاره من البلاتين، وعينان الببغاء في غاية الروعة من حجران من الياقوت الأحمر.

أما جناحه، فقد نفذ بدقة عالية وكأنك ترى جناح طائر حقيقي امامك ،نفذ أوله من الذهب ثم من البلاتين المرصع بالماس ،وذيل الببغاء قطعة فنية فريدة ينقسم الى أربعة أفرع بأطوال مختلفة بشكل تدريجي من الذهب ومركب عليه حليات من البلاتين ومرصعة بأحجار الماس .

وغصن الشجرة الذى يقف عليه الببغاء صمم من الذهب يقف عليه الببغاء وتلتف عليه أرجله ، ومحلي من كل جانب بحجر من الياقوت الاحمر ،وخلف البروش إبرة من الذهب للتثبيت.