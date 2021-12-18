بروتينات من سمك القرش تساعد في منع الإصابة بعدوى كورونا وتحوراتها

كتبت إيناس البنا

في اكتشاف مذهل، أظهر باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة أنه يمكن استخدام بروتينات من سمك القرش لإنشاء فئة جديدة من الأدوية يمكن أن تساعد في منع الفيروس ومتغيراته وفيروسات كورونا ذات الصلة من إصابة الخلايا البشرية.

علاوة على ذلك، أوضح الباحثون أن العقار المحتمل سيكون أرخص وأسهل في التصنيع من الأجسام المضادة البشرية ويمكن توصيله إلى الجسم من خلال طرق مختلفة، ومع ذلك ، فإن بروتينات سمك القرش لم يتم اختبارها بعد على البشر، نُشرت النتائج الأولية لدراستهم في مجلة Nature Communications

أسماك القرش قد تساعد في منع تفشي كورونا في المستقبل



وفقًا للباحثين، فإن البروتينات الفريدة المشتقة من أجهزة المناعة لأسماك القرش هي عُشر حجم الأجسام المضادة البشرية، تُعرف باسم VNARs ، يمكنها الارتباط بالبروتينات المعدية بطرق فريدة تعزز قدرتها على وقف العدوى.

في الاختبارات المعملية ، وجد فريق البحث أن الاسماك المضادة التى تسمى VNARs كانت قادرة على تحييد فيروس كورونا القادر على إصابة الخلايا البشرية.

صرح آرون ليبو، أستاذ علم الأمراض في الجامعة، أن هناك عددًا من فيروسات كورونا المستعدة للظهور لدى البشر، يمكن استخدام عقاقير Shark VNAR التي يعدونها لمعالجة تفشي فيروس كورونا في المستقبل، ونقل عنه قوله "إنه نوع من التأمين ضد المستقبل".

أوضح ليبو أن البروتينات الصغيرة الشبيهة بالأجسام المضادة المأخوذة من أسماك القرش يمكن أن تصل إلى المناطق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها ، وتشكل أشكالًا هندسية فريدة تسمح لها بالتعرف على الهياكل الموجودة في البروتينات التي لا تستطيع أجسامنا المضادة البشرية الوصول إليها.

قد تكون بروتينات سمك القرش فعالة ضد أوميكرون أيضًا



في الدراسة ، اختبر الباحثون بروتينات سمك القرش ضد كل من فيروس كورونا المعدية ونسخة من الفيروس لا يمكنها التكاثر في الخلايا، تمكنوا بعد ذلك من تحديد 3 أسماك قرش مرشحة VNARs التي أوقفت بشكل فعال فيروس كورونا من إصابة الخلايا البشرية، وتم العثور على هذه البروتينات أيضًا لتكون فعالة ضد فيرس سارس ، الذي تسبب في اندلاع أول سارس في عام 2003.

يأمل الباحثون أن يساعد مزيج من بروتينات أسماك القرش المتعددة في محاربة الفيروسات المتنوعة والمتحولة في المستقبل، وهم يدرسون أيضًا قدرة أسماك القرش في علاج السرطانات.



بروتينات سمك القرش

يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم بنشاط على إيجاد الأدوية المحتملة للوقاية والعلاج من فيروس كورونا.