بالأسماء.. القائمة الكاملة لمراكز تلقى لقاحات كورونا فى مختلف أرجاء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين باستمرار التوجه إلى مراكز الشباب والفرق المتنقلة والثابتة بأنحاء المحافظة المختلفة لتلقي جرعات لقاح فيرس كورونا المستجد، وتضم الأقصر حوالى 35 مركز ومقر لتلقى اللقاحات فى مختلف أرجاء المحافظة، تتنوع ما بين مستشفيات ووحدات صحية وغيرها.

كما أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان صحفى، على توافر جميع أنواع اللقاحات، واستمرار العمل بانتظام داخل مراكز الشباب والفرق المتنقلة والثابتة وجميع أماكن تلقي اللقاح، كما شدد مدير مديرية الصحة بالأقصر على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وعلى أهمية تلقي اللقاح حفاظا على صحة المواطنين وتسهيل كل سبل تلقي اللقاح.

وتشمل قائمة مراكز تلقى اللقاحات بالأقصر، مراكز لقاح كورونا التابعه لمديرية الشئون الصحية، ففى بندر الأقصر تضم مايلي:- (مستشفي الحميات - مكتب صحه تاني - نادي المدينه المنوره - مستشفي الدولي)، وفى مركز ارمنت مايلي:- (نادي الشبان المسلمين - مستشفي حميات ارمنت)، وفى مركز القرنة مايلي:- (مركز شباب البعيرات - وحده الشيخ عامر – مركز العلاج الطبيعي بالضبعية - مستشفي القرنة - طب اسره القرنة)، وفى مركز الزينية مايلي:- (الوحده الصحيه بالزينية - مركز شباب الزينيه بحري - وحده العشي)، وفى مركز البياضية مايلي:- (مركز شباب البياضيه - وحده المطاعيه)، وفى مركز إسنا مايلي:- (مكتب صحه إسنا - مركز شباب السلام باسنا - وحده كومير - وحده الكيمان)، وفى مركز الطود مايلي:- (نزل الشباب - وحده الكرنك - وحده الندافين - الاداره الصحيه بالطود).

أما بالنسبة لمراكز اللقاح التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فتشمل مايلي:- (وحده الرزيقات بحري - وحده ال عثمان - مستشفي ايزيس - مستشفي الكرنك الدولي - مستشفي طيبه ( إسنا ) - مستشفي حورس ( ارمنت) - مستشفي العديسات - مركز ارمنت الحيط - وحده حي القريه - وحده الاقالته - مركز طب اسره القرنه).