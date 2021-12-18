انهيار جزئى بمنزلين بدون وقوع إصابات فى مدينة قنا

قنا صابر سعيد

انهار منزلان بشكل جزئي، اليوم السبت، دون وقوع إصابات بنجع جريو بمنطقة الحميدات وآخر بعزبة البوصة بقنا.

تلقى أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، إخطارا يفيد بانهيار جزئى لمنزل بنجع جريو بمنطقة الحميدات وآخر يفيد بسقوط جزئى لمنزل بعزبة البوصة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وعلى الفور كلف الإدارة الهندسية بالوحدة والمهندس المختص بعمل التقرير اللازم وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإدارة المتابعة بالوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخلاء المنازل والإزالة الفورية تحسباً لوقوع أى حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، وكلف رئاسة الأحياء برفع نواتج الإزالة وفتح الشوارع.