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انطلاق ماراثون الدراجات من كورنيش النيل بالمنيا.. فيديو لايف

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:09 ص
انطلاق ماراثون الدراجات من كورنيش النيل بالمنيا.. فيديو لايف ماراثون الدراجات من كورنيش النيل
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة المنيا، من إطلاق مارثون الدرجات بحضور وزير الشباب والرياضة والذى يزور محافظة المنيا، اليوم السبت، وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ومحافظي أسيوط، بني سويف، الفيوم.

وسوف يشمل برنامج الزيارة ماراثون للدراجات من أمام مبني المحافظة، الساعة 10 صباحا ، ثم لقاء مفتوح مع شباب البرلمان بمسرح المحافظة في تمام الساعة 11 صباحا، كما ستتضمن الزيارة تفقد المركز الإقليمي للتبرع بالدم مع عدد من الشباب المتطوعين، مركز شباب جبل الطير القبلية، مركز شباب بني مزار، نادي بني مزار الرياضي، مركز شباب البهنسا.

وأطلق وزير الشباب والرياضة صافرة البدء لمارثون الدرجات والذى انطلق من كورنيش النيل من أمام ديوان محافظة المنيا .


الشباب والرياضة

مديرية الشباب وابرياضة

مارثون الدراجات

اخبار المنبا

محافظة المنيا

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